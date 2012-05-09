〔中菲关系〕中国称对进口菲律宾水果加强检验检疫,加大抽查比例

路透北京5月9日电---在中国和菲律宾双边关系因黄岩岛事态逐渐紧张之时,中国国家质检总局表示,鉴于去年以来,中国多次从菲律宾进口水果中截获检疫性有害生物,对辖区进口菲律宾水果加强检验检疫,加大开箱和抽查比例.

近日刊登在质检总局网站的通报称,如发现活的有害生物,或者黑斑、腐烂等病害危害状,要将虫样或样品送实验室鉴定和检测.此期间,货物不得放行.经确认为检疫性有害生物的,按规定对相关货物作检疫处理、退运或者销毁处理.

同时,各直属检验检疫局将按照2012年进出口食用农产品和饲料安全风险监控计划,对进口菲律宾水果实施食品安全风险监测."如检出不符合国家食品安全标准的,一律对相关货物作退运或者销毁处理."质检总局称.

中国海监船和菲律宾海岸警卫队舰船在双方存在主权争议的黄岩岛海域已对峙数周.菲律宾外长稍早称将把黄岩岛问题提交国际海洋法法庭.而中国外交部表示,做好了应对菲方扩大事态的各种准备.(完)

更多详情,请点选国家质检总局网站(here)