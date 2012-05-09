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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 18:38 BJT

〔亚洲橡胶〕5月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 277.0 18 -- --

* 6月 279.6 321 278.3 23

* 7月 283.8 168 282.8 4

* 8月 287.8 313 286.7 26

* 9月 290.6 2007 289.2 97

* 10月 292.3 7369 291.5 986

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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