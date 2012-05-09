〔亚洲橡胶〕5月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透5月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 5月 277.0 18 -- --
* 6月 279.6 321 278.3 23
* 7月 283.8 168 282.8 4
* 8月 287.8 313 286.7 26
* 9月 290.6 2007 289.2 97
* 10月 292.3 7369 291.5 986
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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