〔伦敦美债〕公债价格小涨,希腊政治僵局刺激避险买盘

路透伦敦5月9日电---美国公债价格周三在欧洲市场小幅上涨,因希腊僵局以及对西班牙受困银行业的担心,引发欧元区债务危机可能再度升温的忧虑,支撑了低风险资产的需求.

上周末大选之后希腊组建新政府难产,使得该国继续撙节措施的前景不明.如果希腊推翻为获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助而作的承诺,官员估计该国最早将在下个月耗尽资金.

西班牙仍在债务危机的前缘,该国10年期收益率(殖利率)回升至6%上方,此前金融业消息人士称国内银行可能被迫筹集新资金来应对地产贷款,加大了该行业承受的压力.

"欧洲政局导致二线国家和股市表现惨淡,却令德债和美债受益,"一位交易商称.

10年期公债期货TYv1上涨4.32,最新报133-3/64.10年期美债US10YT=RR收益率接近三个月低点,报1.82%,低于纽约尾盘的1.84%.

市况可能有利于周三稍晚的240亿美元10年期公债标售,周二标售的320亿美元三年期债券投标倍数为纪录第二高.

30年期公债收益率US30YT=RR从美国尾盘的3.03%降至3.01%.财政部周四将标售160亿美元30年期公债.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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