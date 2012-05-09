〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,受欧洲风险拖累

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透新加坡5月9日电---马来西亚棕榈油期货周三收低,因欧洲政治风险加剧,引发了需求忧虑,并吓阻了交易员出手.明日将有一系列行业数据公布.
法国和希腊的大选令欧元区撙节措施岌岌可危,这抑制了市场的买兴,将棕榈油期货今年迄今的涨幅缩小至5%.
马来西亚棕榈油局(MPOB)周四将公布4月官方库存和产量数据.
马来西亚衍生品交易所指标7月棕榈油期货合约FCPOc3下跌0.5%,收报每吨3,335马币(林吉特).成交量为23,210口.
辉立期货分析师Ker Chung Yang说:"目前这更像是(马来西亚棕榈油局)数据和美国农业部(USDA)报告发布前的布仓."
"市场根据宏观经济状况而动.因此在法国和希腊大选后,会有担心欧盟此前采取的措施被废弃."(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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