〔马来西亚期市〕棕榈油期货收低,受欧洲风险拖累

路透新加坡5月9日电---马来西亚棕榈油期货周三收低,因欧洲政治风险加剧,引发了需求忧虑,并吓阻了交易员出手.明日将有一系列行业数据公布.

法国和希腊的大选令欧元区撙节措施岌岌可危,这抑制了市场的买兴,将棕榈油期货今年迄今的涨幅缩小至5%.

马来西亚棕榈油局(MPOB)周四将公布4月官方库存和产量数据.

马来西亚衍生品交易所指标7月棕榈油期货合约FCPOc3下跌0.5%,收报每吨3,335马币(林吉特).成交量为23,210口.

辉立期货分析师Ker Chung Yang说:"目前这更像是(马来西亚棕榈油局)数据和美国农业部(USDA)报告发布前的布仓."

"市场根据宏观经济状况而动.因此在法国和希腊大选后,会有担心欧盟此前采取的措施被废弃."(完)