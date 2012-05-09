〔中国房地产〕地方政府直接补贴房产消费有职能错位之嫌--新华时评

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透北京5月9日电---新华时评周三文章称,扬州市近日出台政策奖励个人购买精装修房,就政府直接补贴房产消费而言,有职能错位之嫌.若各地都照葫芦画瓢,中央关于房地产的宏观调控政策必然被架空.
江苏省扬州市周二出台政策奖励购房,购房者新购买全装修房可获得所购房屋合同价款0.4-0.6%的奖励.但鉴于中央政府房地产调控立场未变,该地方新政能否实际执行尚存变数.[ID:nSB1532764]
"尽管扬州市有关部门解释,此举并非为了'救市',而是落实既有政策,但其鼓励购房的意图与做法,无疑将产生'传导'作用,"文章称.
文章指出,老百姓买房,是选择毛坯房还是选择"精装修"房,都是个人意愿,充其量是购销双方事,属于市场调节的行为.政府完全不必为开发商当"向导",更不应该拿出财政资金,奖励个人买房.
文章并称,去年下半年以来,一些地方为了挽回土地财政收益,相继以各种形式为房地产调控政策"松绑",甚至不惜动用红头文件为开发商摇旗呐喊,拿公共财政替购房者部分"埋单".
"这种对微观经济活动的直接干预,不仅干扰中央调控政策落实,而且影响政府履行公共服务职能...地方政府应该弄清该管什么、不该管什么,防止权力越位、错位,"新华时评称.
扬州市房产局副局长孙蔚稍早称,新政策是为落实推广成品住宅的要求,网上的观点大多是误读,新政绝非什么救市.
中国"史上最严"的房地产调控已持续两年,此前从佛山到成都,再从芜湖到上海,每一次的地方松绑都难逃失败的命运,显示了中央调控从严的决心,但屡禁不止的地方"起义"背后则是被土地收入所绑架的地方财政.[ID:nSB1417700](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
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