〔东南亚股市〕受希腊政治忧虑拖累下跌,新加坡股市跌至三个月低点

路透5月9日电---东南亚股市周三下跌,投资者仍旧担心希腊的政治形势和欧元区债务问题.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI下跌1.06%至三个月低点.印尼股市.JKSE下跌1.24%至一个月低点.

区域内商品相关个股承受卖压,投资者对此类上市公司的业绩前景转为担忧.

总部位于印尼的Bahana Securities研究部门主管Harry Su表示,将2012年印尼股市指标股指目标位从4,600下调至4,500,以反映上市公司第一季业绩不佳和大宗商品价格下跌.

周三该指标股指收报4,129.06点.

"大宗商品价格一直在下跌,我们预计第二季形势将恶化.对于从事此类业务的上市公司,我们预计第二季业绩将转差,"他说.

1103GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2900.91 -31.07 -1.06 +9.62 2646.35

马来西亚 .KLSE 1584.90 -5.70 -0.36 +3.54 1530.73

泰国 .SETI 1207.25 -23.79 -1.93 +17.74 1025.32

印尼 .JKSE 4129.06 -52.01 -1.24 +8.03 3821.99

菲律宾 .PSI 5214.79 -27.27 -0.52 +19.28 4371.96

越南 .VNI 487.62 -0.45 -0.09 +38.71 351.55

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(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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