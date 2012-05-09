〔东南亚股市〕受希腊政治忧虑拖累下跌,新加坡股市跌至三个月低点

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透5月9日电---东南亚股市周三下跌,投资者仍旧担心希腊的政治形势和欧元区债务问题.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI下跌1.06%至三个月低点.印尼股市.JKSE下跌1.24%至一个月低点.
区域内商品相关个股承受卖压,投资者对此类上市公司的业绩前景转为担忧.
总部位于印尼的Bahana Securities研究部门主管Harry Su表示,将2012年印尼股市指标股指目标位从4,600下调至4,500,以反映上市公司第一季业绩不佳和大宗商品价格下跌.
周三该指标股指收报4,129.06点.
"大宗商品价格一直在下跌,我们预计第二季形势将恶化.对于从事此类业务的上市公司,我们预计第二季业绩将转差,"他说.
1103GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2900.91 -31.07 -1.06 +9.62 2646.35
马来西亚 .KLSE 1584.90 -5.70 -0.36 +3.54 1530.73
泰国 .SETI 1207.25 -23.79 -1.93 +17.74 1025.32
印尼 .JKSE 4129.06 -52.01 -1.24 +8.03 3821.99
菲律宾 .PSI 5214.79 -27.27 -0.52 +19.28 4371.96
越南 .VNI 487.62 -0.45 -0.09 +38.71 351.55
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(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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