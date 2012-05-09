〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上涨,市场浮现需求

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透新加坡5月9日电---亚洲柴油裂解价差周三上涨,因价格降低之际市场浮现来自越南和菲律宾的现货需求.
路透数据显示,柴油裂解价差上涨0.32美元至每桶16.79美元,为近一周来最高.
贸易商周三表示,越南的Petrolimex正在求购5月和6月船期的柴油,因价格降至逾四个月来最低.
该公司正在求购1.8万吨船期为5月和6月、含硫为500ppm的柴油,因价格下降刺激了亚洲国家的需求.
指标柴油价格自5月初以来累计下跌5.8%.
一位消息人士称,Petrolimex也在寻求现货.
亚洲航煤市场走弱,台塑石化以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格卖出30万桶航煤,船期为6月2-8日.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.78 0.15 0.12 125.63
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.13 0.13 0.10 125.00
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.38 0.13 0.10 126.25
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.33 0.13 0.10 127.20
5月柴油互换 GOSGSWMc1 125.32 0.13 0.10 125.19
6月柴油互换 GOSGSWMc2 125.46 0.13 0.10 125.33 (完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
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