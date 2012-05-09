〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上涨,市场浮现需求

路透新加坡5月9日电---亚洲柴油裂解价差周三上涨,因价格降低之际市场浮现来自越南和菲律宾的现货需求.

路透数据显示,柴油裂解价差上涨0.32美元至每桶16.79美元,为近一周来最高.

贸易商周三表示,越南的Petrolimex正在求购5月和6月船期的柴油,因价格降至逾四个月来最低.

该公司正在求购1.8万吨船期为5月和6月、含硫为500ppm的柴油,因价格下降刺激了亚洲国家的需求.

指标柴油价格自5月初以来累计下跌5.8%.

一位消息人士称,Petrolimex也在寻求现货.

亚洲航煤市场走弱,台塑石化以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格卖出30万桶航煤,船期为6月2-8日.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.78 0.15 0.12 125.63

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.13 0.13 0.10 125.00

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.38 0.13 0.10 126.25

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.33 0.13 0.10 127.20

5月柴油互换 GOSGSWMc1 125.32 0.13 0.10 125.19

6月柴油互换 GOSGSWMc2 125.46 0.13 0.10 125.33 (完)