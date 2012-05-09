〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差双双降至两日低点

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透新加坡5月9日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周三跌至两日低点,两周来仅有一家来自韩国的石化商通过招标在现货市场上买入.
韩国湖南石油化学买入2.5万吨6月下半月到岸的石脑油,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约9.50美元.
市场低迷未出乎大多数贸易商所料,因自台塑石化关闭一座裂解装置进行维护之后,他们已经预料到来自台湾的需求将减弱.
台湾中油公司将在5月末永久性关闭年产23万吨的一座裂解装置,而且新建的年产70万吨的裂解装置将在明年投产.
一家贸易商说:"从现在起市场无疑进入颓势."
由于印度下月预计将增加出口,市场供给料攀升.
汽油裂解价差稍稍下滑至三日低点每桶9.40美元,但中国是否会增加出口还有待观察.
国际市场油价近期快速下跌后,中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.[ID:nSB1535478]
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 943.50 -2.50 -0.26 946.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 102.46 -0.28 -0.27 102.74
97号现货汽油GL97-SIN 128.10 -0.33 -0.26 128.43
95号现货汽油GL95-SIN 124.96 -0.26 -0.21 125.22
92号现货汽油GL92-SIN 121.80 -0.26 -0.21 122.06
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.40 -0.09 -0.95 9.49
(完)
--编译 王洋; 审校 吴云凌
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