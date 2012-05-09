〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差双双降至两日低点

路透新加坡5月9日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周三跌至两日低点,两周来仅有一家来自韩国的石化商通过招标在现货市场上买入.

韩国湖南石油化学买入2.5万吨6月下半月到岸的石脑油,价格为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约9.50美元.

市场低迷未出乎大多数贸易商所料,因自台塑石化关闭一座裂解装置进行维护之后,他们已经预料到来自台湾的需求将减弱.

台湾中油公司将在5月末永久性关闭年产23万吨的一座裂解装置,而且新建的年产70万吨的裂解装置将在明年投产.

一家贸易商说:"从现在起市场无疑进入颓势."

由于印度下月预计将增加出口,市场供给料攀升.

汽油裂解价差稍稍下滑至三日低点每桶9.40美元,但中国是否会增加出口还有待观察.

国际市场油价近期快速下跌后,中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.[ID:nSB1535478]

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 943.50 -2.50 -0.26 946.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 102.46 -0.28 -0.27 102.74

97号现货汽油GL97-SIN 128.10 -0.33 -0.26 128.43

95号现货汽油GL95-SIN 124.96 -0.26 -0.21 125.22

92号现货汽油GL92-SIN 121.80 -0.26 -0.21 122.06

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 9.40 -0.09 -0.95 9.49

(完)