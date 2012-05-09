〔国际油市〕亚洲船用燃料油升水涨至逾两个月高位

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透新加坡5月9日电---亚洲船用燃油升水周三涨至11周高位,因市场人士设法维持船货价格具有竞争力.
6月380cst燃料油互换收低逾3美元至671.75美元,受交易窗口18万吨的成家量打压.
中石油和维多在实货交易窗口亦打压380cst现货价差,卖价为每吨较新加坡现货报价升水约2.75美元.
不过,关于船用燃油需求坚挺的预期令价格第三日持稳在每吨685.00美元附近.
不过在当前的价格水平上,新加坡的船用燃油价格仍低于日本,香港,韩国和台湾等区内其他地点,这些地方的价格仍徘徊在每吨700.00美元左右或之上.
壳牌预计需求会增加,因此委托Silver Bridge在5月16日左右从Negishi码头向新加坡运送8万吨燃料油.
4月28日止当周日本燃料油库存下降,低硫和高硫品级燃料油库存分别下滑1-3%.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 683.85 -3.00 -0.44 686.85
现货380CST燃料油 FO380-SIN 676.70 -3.00 -0.44 679.70
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 685.00 0.00 0.00 685.00
380CST船用燃料油升水 8.30 3.00 56.60 5.30
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 1.75 0.00 0.00 1.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.00 0.35 13.21 2.65 (完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。