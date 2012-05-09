〔国际油市〕亚洲船用燃料油升水涨至逾两个月高位

路透新加坡5月9日电---亚洲船用燃油升水周三涨至11周高位,因市场人士设法维持船货价格具有竞争力.

6月380cst燃料油互换收低逾3美元至671.75美元,受交易窗口18万吨的成家量打压.

中石油和维多在实货交易窗口亦打压380cst现货价差,卖价为每吨较新加坡现货报价升水约2.75美元.

不过,关于船用燃油需求坚挺的预期令价格第三日持稳在每吨685.00美元附近.

不过在当前的价格水平上,新加坡的船用燃油价格仍低于日本,香港,韩国和台湾等区内其他地点,这些地方的价格仍徘徊在每吨700.00美元左右或之上.

壳牌预计需求会增加,因此委托Silver Bridge在5月16日左右从Negishi码头向新加坡运送8万吨燃料油.

4月28日止当周日本燃料油库存下降,低硫和高硫品级燃料油库存分别下滑1-3%.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 683.85 -3.00 -0.44 686.85

现货380CST燃料油 FO380-SIN 676.70 -3.00 -0.44 679.70

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 685.00 0.00 0.00 685.00

380CST船用燃料油升水 8.30 3.00 56.60 5.30

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 1.75 0.00 0.00 1.75

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.00 0.35 13.21 2.65 (完)