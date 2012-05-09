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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 07:54 BJT

更正:〔美国热股〕通用电气或斥资15亿美元增强数据分析业务,股价下跌

(更正:因原文有误,澄清15亿美元为总体投资,不只是用于并购交易)

路透5月9日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)一位高管表示,可能斥资至多15亿美元用于增强其在软件与数据分析领域的地位,其中包括增员及小型收购交易方面的支出,补充公司服务业务.

在周三早盘交易中,通用电气股价下滑1.78%,报18.91美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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