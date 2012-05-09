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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 21:37 BJT

〔投行观点〕Jefferies将Chiquita Brands International评级从买入下调至持有,目标价从12美元下调至7.50美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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