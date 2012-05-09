版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 21:48 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,受希腊政治不确定性拖累

路透纽约5月9日电---美国股市周三开盘大幅下跌,因市场担心希腊政治的不确定性和西班牙银行业的脆弱状况.

道琼工业指数.DJI下跌113.87点,或0.88%至12,818.22点.标准普尔500指数.SPX下跌13.77点,或1.01%至1,349.95点.Nasdaq综合股价指数.IXIC下滑32.32点,或1.10%至2,913.95点.(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐