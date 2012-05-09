〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透5月9日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
05/04/12 较上周 较上年 05/04/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 378.2 7.8 11.0 379.5 3.7 9.2
馏分油 121.9 -2.7 -25.6 120.8 -3.3 -23.5
汽油 207.9 -5.0 -1.5 207.1 -2.6 1.3
取暖油 25.9 -0.9 -6.3 25.1 -1.4 -6.5
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0
煤油型航空燃料 39.4 0.3 -1.0 39.3 -0.4 -0.6
原油日加工量 14.5 0.2 0.4 14.7 0.0 0.6
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加200万桶,汽油库存减少10万桶,馏分油库存增加10万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 于春红
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
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