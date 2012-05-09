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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 22:44 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透5月9日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

05/04/12 较上周 较上年 05/04/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 378.2 7.8 11.0 379.5 3.7 9.2

馏分油 121.9 -2.7 -25.6 120.8 -3.3 -23.5

汽油 207.9 -5.0 -1.5 207.1 -2.6 1.3

取暖油 25.9 -0.9 -6.3 25.1 -1.4 -6.5

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0

煤油型航空燃料 39.4 0.3 -1.0 39.3 -0.4 -0.6

原油日加工量 14.5 0.2 0.4 14.7 0.0 0.6

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加200万桶,汽油库存减少10万桶,馏分油库存增加10万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 于春红

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