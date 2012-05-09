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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 22:32 BJT

〔美国热股〕Demand Media第一季营收优于预期,股价跃升19.55%

路透5月9日电---Demand MediaDMD.N公布的第一季营收好于预期,并上调2012年财测,表明该公司最终走出了谷歌(GOOG.O)收紧搜索引擎过滤条件而拖累公司去年表现的阴影.

在周三早盘交易中,Demand Media股价扬升19.55%,报9.48美元.谷歌股价下降1.01%,报606.03美元.

--编译 王翔琼;审校 母红

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