美国各类经济指标总览--2012/5/9

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
美国商务部周三公布,美国3月趸售(批发)库存较上月增长0.3%(预估为增加0.6%),2月修正后为增长0.9%(前值为增长0.9%).[ID:nSB1533828]
当前值 前次值
失业率(%) 8.1(4月) 8.2(3月)
非农业就业岗位(万) 增加11.5(4月) 增加15.4(3月修正值)
平均时薪(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(3月) +0.4(2月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(3月) +0.1(2月)
实质所得(%) -0.4(3月) +0.1(2月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) 持平(3月) +0.4(2月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3(2月) +0.2(2月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.2(第一季初值) +3.0(第四季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第一季初值) +0.8(第四季终值)
零售销售(%) +0.8(3月) +1.1(2月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差460.3(2月) 逆差525.2(1月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) 持平(3月) 持平(2月修正值)
产能利用率(%) 78.6(3月) 78.7(2月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.5(4月28日当周) 39.2(4月21日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,981.6(3月) 赤字2,320(2月)
领先指标(%) +0.3(3月) +0.7(2月修正值)
个人所得(%) +0.4(3月) +0.3(2月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加213.6(3月) 增加92.7(2月修正值)
企业库存(%) +0.6(2月) +0.8(1月修正值)
建筑支出(%) +0.1(3月) -1.4(2月修正值)
消费者信心 69.2(4月) 69.5(3月修正值)
房屋开工(万户) 65.4(3月) 69.4(2月修正值)
建筑许可(万户) 76.4(3月修正值) 71.5(2月)
成屋销售(万户) 448(3月) 460(2月修正值)
新屋销售(万户) 32.8(3月) 35.3(2月修正值)
工厂订单(%) -1.5(3月) +1.1(2月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -4.0(3月修正值) +1.9(2月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.5(4月) 56.0(3月)
供应管理协会制造业指数 54.8(4月) 53.4(3月)
趸售(批发)库存(%) +0.3(3月) +0.9(2月修正值)
进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)
出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.5(第一季初值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 利棣儿; 审校 于春红
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五