〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及三年半高位,受希腊相关忧虑影响

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
* 英镑兑欧元攀升至2008年11月以来最高
* 贸易加权英镑指数触及33个月峰值
* 英镑兑欧元触及两周低位,关注英国央行会议
路透伦敦5月9日电---英镑兑欧元周三触及三年半高位,因欧元区政治和经济相关忧虑激励投资者买进英镑,提振贸易加权英镑指数触及2009年8月以来最高.
市场人士表示,媒体有关欧元区正在讨论延迟向希腊拨款的报导,打压欧元全线下滑.
欧元区金融稳定工具(EFSF)理事会将于周三稍晚决定是否向希腊发放贷款,但消息人士称,发放的机率更大.
欧元兑英镑EURGBP=D4下降0.3%至0.8023英镑,创2008年11月以来最低.交易商指称,位于心理水准0.80的期权障碍,或会放缓欧元跌势.
据英国央行的数据显示,英镑兑欧元的升势推动贸易加权英镑指数=GBP触及33个月高位0.84.
"这主要是避险题材所致.只要希腊相关忧虑仍在,英镑依然会受到支撑,"Lloyds外汇策略师Adrian Schmidt称.
许多分析师表示,英镑可能延续升势,因忧虑希腊政治不确定性或会打击应对欧元区债务危机关键的撙节计划.
对西班牙脆弱银行业的担忧,以及法国总统大选过后德法两国关系的疑问,亦对欧元构成拖累.
英镑兑美元降至两周低点,因欧元区相关忧虑激发对避险美元的广泛需求.在英国央行周四公布利率决议之前,一些投资者也保持警惕.
预计决策者将维持利率及3,250亿英镑的量化宽松计划不变,尽管一些市场人士认为,扩大量化宽松计划规模有很小的可能性.
分析师称,在英国央行周四公布决议之前,一些投资者对买入英镑兑美元保持谨慎.不过,若决策者维持量化宽松计划的规模不变,英镑也有潜力续涨.(完)
--编译 王翔琼;审校 利棣儿
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五