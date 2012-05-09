〔欧元债市〕西班牙公债因银行业风险而下跌,德债收益率首次跌穿1.5%

* 对西班牙银行的忧虑令投资人抛售该国公债,收益率升穿6%

* 对避险资产的大量需求打压德债收益率跌穿1.5%

路透伦敦5月9日电---投资人周三加快将资金撤出较高风险的欧元区国家公债,卖压驱使西班牙公债收益率(殖利率)升至6%以上,因忧虑该国银行业如何满足政府对银行大幅增资的要求.

在这样的背景下,加上希腊政治前景的不确定性,使投资人回到避险德债,且不断增加的避险需求料将令10年期德债收益率进一步下跌,此前德债收益率首次跌至1.5%以下.

了解协商情况的金融界消息人士周二称,西班牙政府将要求国内银行为房地产贷款进一步计提约350亿欧元(454.8亿美元)拨备.政府正竭力确保银行业的问题可控.在此之前,政府还要求西班牙银行业筹款540亿欧元,以覆盖因楼市崩盘而每况愈下的房地产贷款.[ID:nSB1534002]

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率跳升22个基点,至6.09%,此为约两周最高.交易商直指升穿4月高位约6.16%,将是收益率新一轮急升的潜在催化剂.

意大利公债也跟随西班牙公债走势,10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率跳升18个基点,至5.81%,预料在周五西班牙政府公布银行增资计划前,市场压力将不会缓和.

分析师表示,即使周五过后,下周西班牙及意大利均标售公债,很可能令市场保持高度紧张.

在希腊议会大选中,反对救助计划的政党所得席位大幅增加,该国组建政府的可能性微乎其微,这导致希腊出现政治真空,增加了市场不确定性,并支持避险和流动性较高的德债.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB首次跌至1.5%以下,日内跌4.5个基点,德债期货FGBLc1连续第四天触及新高.

对新五年期德债标售的需求低于之前的标售,反映超低回报可能限制投资人对近期标售的需求.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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