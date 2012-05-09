〔表格〕美国财政部续发10年期公债得标利率为1.855%,投标倍数为2.90

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透华盛顿5月9日电---美国财政部称,其续发10年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.855
中值 1.810
低值 1.700
价格/得标
价格 99.045657
高值得标比率 20.18%
投标倍数 2.90
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 24,000,086,600
总投标 69,515,277,600
竞争性投标得标 23,977,009,000
非竞争性投标得标 23,077,600
FED附加 1,501,446,300
一级交易商投标 47,119,000,000
一级交易商得标 10,905,315,000
直接投标 8,947,000,000
直接得标 3,786,000,000
间接投标 13,426,200,000
间接得标 9,285,694,000
发行细节
发行日 2012/05/15
到期日 2022/05/15
CUSIP码 912828SV3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
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