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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 01:13 BJT

〔表格〕美国财政部续发10年期公债得标利率为1.855%,投标倍数为2.90

路透华盛顿5月9日电---美国财政部称,其续发10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.855

中值 1.810

低值 1.700

价格/得标

价格 99.045657

高值得标比率 20.18%

投标倍数 2.90

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 24,000,086,600

总投标 69,515,277,600

竞争性投标得标 23,977,009,000

非竞争性投标得标 23,077,600

FED附加 1,501,446,300

一级交易商投标 47,119,000,000

一级交易商得标 10,905,315,000

直接投标 8,947,000,000

直接得标 3,786,000,000

间接投标 13,426,200,000

间接得标 9,285,694,000

发行细节

发行日 2012/05/15

到期日 2022/05/15

CUSIP码 912828SV3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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