〔英国债市〕10年期英债收益率触及纪录低点,受避险需求推动

路透伦敦5月9日电---10年期英债收益率(殖利率)周三降至纪录低点,因投资者寻求避险,提振30年期英债标售需求,尽管英国央行料将结束购债计划.

英国债务管理局(DMO)表示,发售的20亿英镑、2042年到期债券吸引到的需求是标债规模的两倍多,高于3月前次标售水平.

分析师称结果强健,投资者提出高于市场的价格来保住投标,致使30年期英债收益率触及有史以来的最低.

"投标价格高于市场价格相当罕见,"苏格兰皇家银行利率策略部主管Andrew Roberts表示,"我认为这传达出一个非常强劲的信号,即市场并不偏多,且肯定不是其所希望的那么偏多.我认为所有的全球固定收益资产也是如此."

希腊和法国选举结果对欧元区撙节举措构成的威胁,导致资金进入德债和英债等核心欧洲公债中,这些公债被视为避险资产.

6月英债期货FLGM2削减部分涨幅,结算价上升23个跳动点,报117.98,稍早曾触及合约新高118.29,受标债结果支撑.

据路透数据显示,现货市场方面,10年期英债收益率下降3个基点,报1.905%,稍早一度触及纪录新低1.883%.

路透访问的多数分析师预计,英国央行周四不会扩大其3,250亿英镑购债计划规模,因通胀持续高企.但部分则认为,倘若欧元区危机加剧并损及英国复苏,英国央行将敞开进一步购债的大门.

6月英债期货日内多数时间的表现优于可比德债期货FGBLM2.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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