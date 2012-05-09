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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 05:25 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货急跌2.7%,因投资者抛售高风险资产

路透5月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三急跌2.7%,指标合约于1月以来首次收在每蒲式耳6美元关口之下,因美元走强引发对小麦等高风险资产的抛盘.

在美国农业部周四上午公布对2012/13年美国冬小麦产量第一次预估前,交易商亦注意到出现一轮平仓交易.

周三早上,美元兑欧元触及1月以来最高位,因人们担心希腊政局不稳及西班牙的银行体系.美元走强降低了市场对美国商品的需求.

美国农业部报告料将预计2012/13年美国冬小麦产量为16.39亿蒲式耳,较上年同期高出近10%,因美国大平原主要产区的作物生长条件接近完美.

CBOT-5月小麦期货WK2收跌17-3/4美分,报每蒲式耳5.91-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为84,431口.(完)

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--编译 于春红;审校 母红

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