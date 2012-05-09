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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 05:26 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因担忧全球经济形势

路透5月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,由于市场担心全球经济形势,美元走强,原油和贵金属价格下跌,因此出现避险交易.

欧元跌至近三个半月低点,美元指数上涨,因希腊在近期选举后进一步陷入危机.

交易商称,旧作玉米期货市场中,利空的外围市场超过了支撑性基本面,这些基本面包括库存紧张,现货价格强劲,农户惜售,以及有传言称中国正在寻求购买更多美国玉米.

新作各月玉米期货持续承压,因明年美国玉米库存可能至少将增加一倍,因农户种植的玉米面积为75年来最大,这可能将使玉米产量创下纪录高位.

在周四美国农业部公布5月供需及作物产量报告前,平仓交易开始浮现.

今年美国玉米供应可能将触及16年低点,但明年料将大涨近130%至六年高位,因农户的玉米种植面积增长.

未来一周至10天的适量降雨可能将略微推迟2012年玉米和大豆的播种,同时为土壤增加宝贵的湿度.AccuWeather气象专家Jason Nicholls称,"看上去明天将有一些降雨,周末将出现小雨,但整体来说有利于美国中西部和大平原地区,"

交易商称,中国买入大约50万吨美国玉米,多数为2012/13销售年付运.

CBOT-5月合约高于50日移动均线主要支撑位,低于200日移动均线切入位6.60-1/4美元的阻力位.九日相对强弱指标为51.

5月玉米合约CK2结算价跌24-3/4美分,报每蒲式耳6.41-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为274,084口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 于春红;审校 利棣儿

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