〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因担忧全球经济形势

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透5月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,由于市场担心全球经济形势,美元走强,原油和贵金属价格下跌,因此出现避险交易.
欧元跌至近三个半月低点,美元指数上涨,因希腊在近期选举后进一步陷入危机.
交易商称,旧作玉米期货市场中,利空的外围市场超过了支撑性基本面,这些基本面包括库存紧张,现货价格强劲,农户惜售,以及有传言称中国正在寻求购买更多美国玉米.
新作各月玉米期货持续承压,因明年美国玉米库存可能至少将增加一倍,因农户种植的玉米面积为75年来最大,这可能将使玉米产量创下纪录高位.
在周四美国农业部公布5月供需及作物产量报告前,平仓交易开始浮现.
今年美国玉米供应可能将触及16年低点,但明年料将大涨近130%至六年高位,因农户的玉米种植面积增长.
未来一周至10天的适量降雨可能将略微推迟2012年玉米和大豆的播种,同时为土壤增加宝贵的湿度.AccuWeather气象专家Jason Nicholls称,"看上去明天将有一些降雨,周末将出现小雨,但整体来说有利于美国中西部和大平原地区,"
交易商称,中国买入大约50万吨美国玉米,多数为2012/13销售年付运.
CBOT-5月合约高于50日移动均线主要支撑位,低于200日移动均线切入位6.60-1/4美元的阻力位.九日相对强弱指标为51.
5月玉米合约CK2结算价跌24-3/4美分,报每蒲式耳6.41-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为274,084口.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五