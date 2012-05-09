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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 03:16 BJT

〔标题新闻〕Third Point称雅虎财务长或媒体主管应临时担任CEO,因应现任CEO学历造假一事

注:CEO为首席执行官(执行长)简称

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