〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因基金在供需报告公布前结清多头头寸

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透5月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第三日收跌,交易商称,受累于基金在美农业部公布供需报告前结清多头头寸.
基金持有创纪录的CBOT大豆净多头头寸,令市场容易出现结清多头头寸的现象.
大豆期货还受商品市场普遍的避险交易所影响,因对希腊政治动荡和欧债危机的担忧推高美元.CBOT收盘时,汤森路透CRB指数.CRB跌0.15%,但盘中触及七个月低位后削减跌幅.
豆粕和豆油期货跟随大豆期货走低.豆油期货延长跌势,连跌第10日.
市场预计,农业部周四公布的月度供需报告将显示,美国和全球2011/12年大豆库存收紧,且南美减产,但全球2012/13年库存或反弹.
CBOT报告,有337口5月大豆合约交割,无豆粕合约交割,641口豆油合约交割.
利空的技术图表信号令大豆进一步承压,上周大豆价格走势出现关键性逆转.指标7月大豆合约SN2周二跌穿关键趋势线,并跌破始于年初的通道支撑.
CBOT-7月大豆期货SN2收低8美分,报14.30-1/4美元.
7月豆粕合约SMN2下跌1.3美元,报每短吨416.0美元.7月豆油合约BON2下滑0.45美分,收报每磅52.82美分.
今日CBOT预估大豆成交量为220,569口,豆油成交量为108,115口,豆粕成交量为80,581口.
以下为CBOT农产品期货在1903GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 607.25 -15.75 -2.5% -6.1%
CBOT大豆Sc1 1430.25 -8.00 -0.6% 19.3%
CBOT豆粕SMc1 416.00 -1.30 -0.3% 34.5%
CBOT豆油BOc1 52.82 -0.45 -0.8% 1.4%
CBOT小麦Wc1 600.00 -15.00 -2.4% -8.1%
CBOT稻米RRc1 1539.50 10.00 0.7% 5.4%
EU小麦BL2H0 197.25 -0.75 -0.4% -2.6%
NYMEX原油期货CLc1 96.56 -0.45 -0.5% -2.3%
道琼工业指数.DJI 12,851 -81 -0.6% 5.2%
现货金XAU= 1589.60 -15.28 -1.0% 1.6%
欧元/美元EUR= 1.2944 -0.0053 -0.4% 0.0%
美元指数.DXY 80.0720 0.3390 0.4% -0.1%
波罗的海
干散货指数.BADI 1156 -9 -0.8% -33.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五