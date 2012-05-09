版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 05:27 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,因基金在供需报告公布前结清多头头寸

路透5月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第三日收跌,交易商称,受累于基金在美农业部公布供需报告前结清多头头寸.

基金持有创纪录的CBOT大豆净多头头寸,令市场容易出现结清多头头寸的现象.

大豆期货还受商品市场普遍的避险交易所影响,因对希腊政治动荡和欧债危机的担忧推高美元.CBOT收盘时,汤森路透CRB指数.CRB跌0.15%,但盘中触及七个月低位后削减跌幅.

豆粕和豆油期货跟随大豆期货走低.豆油期货延长跌势,连跌第10日.

市场预计,农业部周四公布的月度供需报告将显示,美国和全球2011/12年大豆库存收紧,且南美减产,但全球2012/13年库存或反弹.

CBOT报告,有337口5月大豆合约交割,无豆粕合约交割,641口豆油合约交割.

利空的技术图表信号令大豆进一步承压,上周大豆价格走势出现关键性逆转.指标7月大豆合约SN2周二跌穿关键趋势线,并跌破始于年初的通道支撑.

CBOT-7月大豆期货SN2收低8美分,报14.30-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2下跌1.3美元,报每短吨416.0美元.7月豆油合约BON2下滑0.45美分,收报每磅52.82美分.

今日CBOT预估大豆成交量为220,569口,豆油成交量为108,115口,豆粕成交量为80,581口.

以下为CBOT农产品期货在1903GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 607.25 -15.75 -2.5% -6.1%

CBOT大豆Sc1 1430.25 -8.00 -0.6% 19.3%

CBOT豆粕SMc1 416.00 -1.30 -0.3% 34.5%

CBOT豆油BOc1 52.82 -0.45 -0.8% 1.4%

CBOT小麦Wc1 600.00 -15.00 -2.4% -8.1%

CBOT稻米RRc1 1539.50 10.00 0.7% 5.4%

EU小麦BL2H0 197.25 -0.75 -0.4% -2.6%

NYMEX原油期货CLc1 96.56 -0.45 -0.5% -2.3%

道琼工业指数.DJI 12,851 -81 -0.6% 5.2%

现货金XAU= 1589.60 -15.28 -1.0% 1.6%

欧元/美元EUR= 1.2944 -0.0053 -0.4% 0.0%

美元指数.DXY 80.0720 0.3390 0.4% -0.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 1156 -9 -0.8% -33.5%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐