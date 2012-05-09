〔纽约期市〕原糖和阿拉比卡咖啡期货从数月低位反弹,可可期货上涨

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透纽约/伦敦5月9日电---原糖期货周三在震荡交投中一度触及20个月低点,随后小幅收高,因避险卖盘减少且美元削减涨幅.阿拉比卡咖啡期货亦转至平盘上方,此前曾触及2010年8月以来最低.
可可期货悄然走高.
大宗商品市场稍早承压,因欧元接近三个月低点,且希腊政治僵局激发欧元区债务危机将深化的担忧.
美元走强打压以美元计价的大宗商品,但软商品市场移至平盘上方,因美元削减涨幅,且汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB远高于盘中低位.
原糖期货触及20个月低点后回升,因2011/12年度全球供应过剩预估被上修,对14日相对强弱指标回到技术超卖水平的市场构成拖累.
洲际交易所(ICE)7月原糖期货SBc1微升0.01美分,收报每磅20.38美分,此前现货合约触及2010年9月所及20.13美分以来最低.
交易员称,价格下降激发了中国等进口国在实货市场的买兴,从而帮助市场脱离低位.
Rabobank资深软商品分析师Keith Flury称,预计糖将在目前水准呈区间交投.
经纪公司Sucden Financial的Thomas Kujawa表示,他认为关键支撑位在每磅20美分.
伦敦8月白糖期货LSUc1收低1.50美元或0.3%,报每吨556.90美元,创现货合约自2010年8月以来最低,且成交清淡.
阿拉比卡咖啡期货KCc2亦交投静淡,触及2010年8月以来最低水准后反弹.
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货微升0.10美分,收报每磅1.7505美元,此前挫跌至2010年8月以来最低价1.7220美元.
伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2结算价上升4美元,报每吨2,044美元,为连续第三日上涨.
ICE-7月可可期货CCc2结算价上升8美元或0.3%,报每吨2,334美元,有利天气料提振非洲西部第二期收割的作物.伦敦7月可可期货LCCN2收高4英镑或0.3%,报每吨1,543英镑.(完)
--编译 王翔琼;审校 利棣儿
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五