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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 03:29 BJT

〔纽约期市〕原糖和阿拉比卡咖啡期货从数月低位反弹,可可期货上涨

路透纽约/伦敦5月9日电---原糖期货周三在震荡交投中一度触及20个月低点,随后小幅收高,因避险卖盘减少且美元削减涨幅.阿拉比卡咖啡期货亦转至平盘上方,此前曾触及2010年8月以来最低.

可可期货悄然走高.

大宗商品市场稍早承压,因欧元接近三个月低点,且希腊政治僵局激发欧元区债务危机将深化的担忧.

美元走强打压以美元计价的大宗商品,但软商品市场移至平盘上方,因美元削减涨幅,且汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB远高于盘中低位.

原糖期货触及20个月低点后回升,因2011/12年度全球供应过剩预估被上修,对14日相对强弱指标回到技术超卖水平的市场构成拖累.

洲际交易所(ICE)7月原糖期货SBc1微升0.01美分,收报每磅20.38美分,此前现货合约触及2010年9月所及20.13美分以来最低.

交易员称,价格下降激发了中国等进口国在实货市场的买兴,从而帮助市场脱离低位.

Rabobank资深软商品分析师Keith Flury称,预计糖将在目前水准呈区间交投.

经纪公司Sucden Financial的Thomas Kujawa表示,他认为关键支撑位在每磅20美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1收低1.50美元或0.3%,报每吨556.90美元,创现货合约自2010年8月以来最低,且成交清淡.

阿拉比卡咖啡期货KCc2亦交投静淡,触及2010年8月以来最低水准后反弹.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货微升0.10美分,收报每磅1.7505美元,此前挫跌至2010年8月以来最低价1.7220美元.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2结算价上升4美元,报每吨2,044美元,为连续第三日上涨.

ICE-7月可可期货CCc2结算价上升8美元或0.3%,报每吨2,334美元,有利天气料提振非洲西部第二期收割的作物.伦敦7月可可期货LCCN2收高4英镑或0.3%,报每吨1,543英镑.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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