〔金属期市〕期铜跌至三周低位,因忧虑欧洲情势

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
* 希腊救助计划成疑,期铜和欧元承压
* LME铜库存减少7,525吨
* 4月印尼锡出口大幅减少
* 关注周四中国公布贸易数据
路透纽约5月9日电---铜价周三跌至三周最低,伦敦期铜一度跌至每吨8,000美元以下,因希腊政治动荡加重对日益严重的欧债危机的忧虑,及因此对原林料需求的影响.
周四投资人对欧洲的忧虑加重,使中国出口放缓的预期升温,中国是欧元区最大贸易伙伴.这扶助拉低铜价连跌第五天,且跌向关键技术支持区域.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收盘时没有成交,买盘最后报每吨8,053美元,盘中跌至4月17日来最低的7,950美元,周二尾盘报8,095美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2下跌1.80美元,收报每磅3.6595美元,交投区间为3.61-3.6945美元,前者为COMEX期铜的三周低位.
根据汤森路透初步数据,纽约尾盘COMEX期铜成交量超过72,000口,和其30天均值基本一致.
周三希腊向举行第二次提前大选迈进一步,该国最大政党领袖向激进左派联盟领袖Alexis Tsipras发起新攻击,称后者组建新政府的计划将令希腊脱离欧元区.
铜库存下跌扶助限制铜价进一步下滑.最新数据显示,铜库存减少7,525吨,至220,925吨,为2008年10月来最低.
全球最大矿商必和必拓(BLT.L)称,将合并镍和铝业务,冀望提高效率.
三个月期铝CMAL3收跌8美元,报2,049美元.三个月期镍CMNI3跌160美元,收盘17,195美元.
印尼高级贸易官员称,4月印尼锡出口下降至7,489.26吨,低于上年同期的9,708.45吨.
三个月期锡CMSN3收跌895美元,或近4%,报每吨20,605美元.
以下为1735GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 366.95 -0.80 -0.22 343.60 6.80
LME期铝 2048.00 -9.00 -0.44 2020.00 1.39
LME期铜 8053.00 -42.00 -0.52 7600.00 5.96
LME期铅 2071.00 -19.00 -0.91 2035.00 1.77
LME期镍 17195.00 -160.00 -0.92 18710.00 -8.10
LME期锡 20605.00 -895.00 -4.16 19200.00 7.32
LME期锌 1943.00 -32.00 -1.62 1845.00 5.31
上海期铝 16130.00 -60.00 -0.37 15845.00 1.80
上海期铜 57560.00 -240.00 -0.42 55360.00 3.97
上海期锌 15285.00 -125.00 -0.81 14795.00 3.31
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五