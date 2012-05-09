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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 03:53 BJT

〔金属期市〕期铜跌至三周低位,因忧虑欧洲情势

* 希腊救助计划成疑,期铜和欧元承压

* LME铜库存减少7,525吨

* 4月印尼锡出口大幅减少

* 关注周四中国公布贸易数据

路透纽约5月9日电---铜价周三跌至三周最低,伦敦期铜一度跌至每吨8,000美元以下,因希腊政治动荡加重对日益严重的欧债危机的忧虑,及因此对原林料需求的影响.

周四投资人对欧洲的忧虑加重,使中国出口放缓的预期升温,中国是欧元区最大贸易伙伴.这扶助拉低铜价连跌第五天,且跌向关键技术支持区域.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收盘时没有成交,买盘最后报每吨8,053美元,盘中跌至4月17日来最低的7,950美元,周二尾盘报8,095美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2下跌1.80美元,收报每磅3.6595美元,交投区间为3.61-3.6945美元,前者为COMEX期铜的三周低位.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘COMEX期铜成交量超过72,000口,和其30天均值基本一致.

周三希腊向举行第二次提前大选迈进一步,该国最大政党领袖向激进左派联盟领袖Alexis Tsipras发起新攻击,称后者组建新政府的计划将令希腊脱离欧元区.

铜库存下跌扶助限制铜价进一步下滑.最新数据显示,铜库存减少7,525吨,至220,925吨,为2008年10月来最低.

全球最大矿商必和必拓(BLT.L)称,将合并镍和铝业务,冀望提高效率.

三个月期铝CMAL3收跌8美元,报2,049美元.三个月期镍CMNI3跌160美元,收盘17,195美元.

印尼高级贸易官员称,4月印尼锡出口下降至7,489.26吨,低于上年同期的9,708.45吨.

三个月期锡CMSN3收跌895美元,或近4%,报每吨20,605美元.

以下为1735GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 366.95 -0.80 -0.22 343.60 6.80

LME期铝 2048.00 -9.00 -0.44 2020.00 1.39

LME期铜 8053.00 -42.00 -0.52 7600.00 5.96

LME期铅 2071.00 -19.00 -0.91 2035.00 1.77

LME期镍 17195.00 -160.00 -0.92 18710.00 -8.10

LME期锡 20605.00 -895.00 -4.16 19200.00 7.32

LME期锌 1943.00 -32.00 -1.62 1845.00 5.31

上海期铝 16130.00 -60.00 -0.37 15845.00 1.80

上海期铜 57560.00 -240.00 -0.42 55360.00 3.97

上海期锌 15285.00 -125.00 -0.81 14795.00 3.31

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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