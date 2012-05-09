〔全球金市〕金价跌破1,600美元,受欧元区不确定性拖累

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
* 金价再度下跌,因希腊纾困计划受到质疑
* 金价跌势几乎令2012年涨幅消失殆尽
* 美国期金未平仓合约上升1%
* 周四将公布美国进出口物价数据
路透纽约5月9日电---金价周三跌破每盎司1,600美元,令2012年所录得的涨幅几乎消失殆尽,且成交量可观.希腊政治不确定性和西班牙银行相关忧虑促使投资者卖出黄金,金价连跌第三日.
金价本周迄今累计下降逾3%,因法国选出新总统,西班牙银行业情况脆弱,且希腊陷入政治僵局,激发欧洲债务忧虑.
现货金XAU=脱离日低,1850GMT时下降1%至每盎司1,589.26美元.金价一度触及四个月低点1,579.30美元,为1月3日以来最低.
6月美国期金GCM2结算价下降10.30美元,报每盎司1,594.20美元.据路透初步数据显示,成交量为连续第二日远高于均值,较30日均值高约40%.
据芝加哥商业交易所(CME)的数据显示,美国期金未平仓合约上升1%,尽管周二金价走低.该走势表明,一些美国投资者或已开始作空,而其他投资者结清多头押注.
金价三日连跌导致其相对强弱指标周三降至约33,接近被视为超卖的30下方区域.
技术图表而言,金价继跌破1,620-1,630美元之间的强劲日和周支撑位,以及月度图表上的18个月上档趋势线后,看似可能进一步下滑.
金价在过去两个月内多数时间为下降,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)并未暗示将开启第三轮购债计划,或量化宽松政策.
截至2月底,金价的年内涨幅总计为14%,但今年迄今的涨幅不到2%.
其他贵金属亦下挫,但脱离盘中低位.现货银XAG=下降0.8%至每盎司29.18美元.
现货钯金XPD=追随黄金跌势,尽管中国公布的数据显示,汽车销量较上年同期强劲增长.
现货钯金最新下跌1%,报每盎司609.03美元,现货铂金(白金)XPT=微跌0.5%,报每盎司1,496.99美元.(完)
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCM2 1594.20 -10.30 -0.6 1578.50 1607.00 191,515
COMEX白银期货 SIK2 29.197 -0.217 -0.7 28.735 29.100 81
COMEX铂金期货 PLN2 1499.20 -9.10 -0.6 1490.70 1513.10 7,334
COMEX钯金期货 PAM2 613.65 -9.20 -1.5 609.00 624.65 5,181
现货金 XAU= 1589.26 -15.62 -1.0 1580.30 1606.16
现货银 XAG= 29.180 -0.240 -0.8 28.650 29.480
现货铂金 XPT= 1496.99 -6.79 -0.5 1493.93 1508.74
现货钯金 XPD= 609.03 -5.87 -1.0 611.25 623.25
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 王翔琼;审校 母红
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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