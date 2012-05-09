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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 04:58 BJT

〔美股业绩〕思科第三季获利超预期,经济忧虑犹存

路透5月9日电---网络设备生产商思科(CSCO.O)周三公布第三季获利超过市场预期,部分缓解对全球科技支出的担忧,但对该公司抵御经济疲弱能力的疑问犹存.

思科公布,不包括特殊项目,每股收益为0.48美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为每股收益0.47美元.

思科第三季营收较上年同期增长6.6%,至115.9亿美元,分析师此前预计为115.8亿美元.

"考虑到我们所处的环境动荡,业绩并不算差,"RBC Capital Market的分析师Mark Sue表示.

"不过,全球宏观经济的暴风云仍在不断积聚,且思科能否利用其新发现的执行力来应对艰难的环境尚不得而知,"他补充说.

分析师曾预计,在美国企业和商业需求以及路由器和交换机市场增长的推动下,思科第三季将有不俗的表现,尽管公共部门和欧洲市场表现疲弱.

思科股价在周三盘后交易中回落2.6%,至18.30美元.在Nasdaq市场收报18.78美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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