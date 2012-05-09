〔纽约汇市〕欧元兑美元跌至三个半月低点,因欧债危机忧虑加剧

* 在希腊选举后该国救助协议似乎受到威胁

* 西班牙银行困境令人担心欧债危机正在蔓延

* 日圆因避险买盘而上涨

* 期权走势暗示偏向欧元卖权

路透纽约5月9日电---欧元美元周三跌至三个半月低点,为连续第八个交易日下滑,因市场担心希腊政局动荡威胁其救助协议,而且人们越发担忧西班牙银行业带来的风险.

希腊左派联盟领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三放弃组建新政府的努力,该国在未来几周有可能举行第二次选举.

上周日希腊举行的选举导致该国深陷政治僵局,欧洲威胁将把希腊逐出欧元区.

最新情势发展增加了希腊救助协议依然可行的可能性,但不确定性减弱没有缓解投资者对该协议可能将破裂的不安,引发对希腊将被迫离开欧元区的忧虑.

欧元/日圆亦触及两个半月低位,因西班牙公债收益率升至6%以上,显示投资者对解决西班牙银行业问题的成本不断上升持谨慎态度,令人担心欧债危机可能将恶化.

"过去一周的趋势仍在继续,希腊政局混乱可能将在可预见的未来拖累欧元,"华盛顿特区Western Union Business Solutions的资深市场分析师Joe Manimbo称.

"西班牙公债收益率上升增加了空头气氛,为投资者提供了另一个远离欧元的原因."

欧元/美元EUR=低见1.2910美元,为1月23日以来最低水平,尾盘时扳回部分跌幅,报1.2936美元,当日跌0.5%.

欧元/日圆报103.03日圆,当日跌0.8%,稍早触及2月16日以来最低102.73日圆.

法国当选总统奥朗德倡导解决债务危机的方法在于更关注经济成长,而德国则坚持金融撙节,这可能导致两国关系紧张.

期权市场中对欧元的偏空看法较为明显,本月对欧元卖权的需求上升.

三个月欧元/美元风险逆转指标EUR3MRR=GFI周三报-3.05,5月1日报-2.2,明显倾向于欧元卖权.隐含波动率亦上升,三个月欧元/美元期权EUR3MO=隐含波动率报10.7%,本月初报9.45%.

"未来四周中,我们应该知道谁将掌控希腊,该国是会出现资金短缺,还是会选择遵守救助条款,另外我们会知道西班牙政府计划如何整顿银行业,"FOREX.com研究董事Kathleen Brooks称.

"与所有这些事件相关的市场风险较高,我们认为这利空欧元."

投资者风险偏好下降全线支撑了日圆.

"避险资金注入美国公债,打压了公债收益率,日圆的避险地位是其今日上涨的主要原因,"Western Union的Manimbo称.

日圆/美元JPY=盘中触及两个半月高位79.41日圆.美元/日圆尾盘报79.63日圆,当日跌0.3%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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