〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因原油库存增加

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
* EIA称上周美国原油库存增加,成品油库存减少
* 希腊获得援助贷款,缓和欧元区忧虑
* 关注周四公布的美国初请失业金人数报告
路透纽约5月9日电---美国原油期货周三在震荡交投中小幅收低,为连续第六天收低,收位远高于日内低位,因成品油库存减少及200天移动均线提供的技术支持未能完全抵消原油库存增加造成的压力.
美国能源资料协会(EIA)称,美国一周原油库存增加365万桶,至3.7952亿桶,预估为增加200万桶.[ID:nSB1536064]
但EIA的原油库存增幅远少于美国石油协会(API)周二公布的780桶的升幅.
EIA称,上周美国一周汽油库存减少261万桶,至2.0711亿桶,预估为减少10万桶.美国一周馏分油库存减少325万桶,至1.2077亿桶,预估为增加10万桶.
周三欧洲金融稳定机构(EFSF)理事会不顾一些欧元区国家的反对,决定向希腊发放52亿欧元紧急贷款,这支持原油期货.
希腊大选后政治动荡,周三该国政党仍未能组建联合政府,且法国选出新总统令本周金融市场震荡,且打压油价.
美国原油期货盘中跌穿切入位在96.29美元的200天移动均线,但之后反弹,收位远高于该水平.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2下跌0.20美元,或0.21%,结算价报每桶96.81美元,盘中交投介于95.17-97.39美元.
沙特阿拉伯石油部长欧那密周三称,目前全球市场石油供应过剩规模多达每日150万桶.[ID:nSB1535188]
中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.[ID:nSB1535478]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
6月原油 96.81 -0.20 -0.2% 95.17 97.39 306,936 333,767
7月原油 97.15 -0.22 -0.2% 95.53 97.74 90,220 105,972
6月RBOB汽油 3.0241 0.0297 1.0% 2.9740 3.0258 69,862 61,651
7月RBOB汽油 2.9570 0.0176 0.6% 2.9135 2.9590 60,265 37,930
6月取暖油 2.9991 0.0090 0.3% 2.9578 3.0006 51,941 64,631
7月取暖油 3.0015 0.0086 0.3% 2.9603 3.0028 24,595 28,485
ICE合约
6月布兰特 113.20 0.47 0.4% 111.31 113.27 229,499 252,428
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 616,937 661,078 555,053 1,590,926 10,097
汽油 210,552 146,224 179,279 313,370 -439
取暖油 127,584 147,398 137,261 307,279 -3,898(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
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路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。