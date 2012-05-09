〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因原油库存增加

* EIA称上周美国原油库存增加,成品油库存减少

* 希腊获得援助贷款,缓和欧元区忧虑

* 关注周四公布的美国初请失业金人数报告

路透纽约5月9日电---美国原油期货周三在震荡交投中小幅收低,为连续第六天收低,收位远高于日内低位,因成品油库存减少及200天移动均线提供的技术支持未能完全抵消原油库存增加造成的压力.

美国能源资料协会(EIA)称,美国一周原油库存增加365万桶,至3.7952亿桶,预估为增加200万桶.[ID:nSB1536064]

但EIA的原油库存增幅远少于美国石油协会(API)周二公布的780桶的升幅.

EIA称,上周美国一周汽油库存减少261万桶,至2.0711亿桶,预估为减少10万桶.美国一周馏分油库存减少325万桶,至1.2077亿桶,预估为增加10万桶.

周三欧洲金融稳定机构(EFSF)理事会不顾一些欧元区国家的反对,决定向希腊发放52亿欧元紧急贷款,这支持原油期货.

希腊大选后政治动荡,周三该国政党仍未能组建联合政府,且法国选出新总统令本周金融市场震荡,且打压油价.

美国原油期货盘中跌穿切入位在96.29美元的200天移动均线,但之后反弹,收位远高于该水平.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2下跌0.20美元,或0.21%,结算价报每桶96.81美元,盘中交投介于95.17-97.39美元.

沙特阿拉伯石油部长欧那密周三称,目前全球市场石油供应过剩规模多达每日150万桶.[ID:nSB1535188]

中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.[ID:nSB1535478]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 96.81 -0.20 -0.2% 95.17 97.39 306,936 333,767

7月原油 97.15 -0.22 -0.2% 95.53 97.74 90,220 105,972

6月RBOB汽油 3.0241 0.0297 1.0% 2.9740 3.0258 69,862 61,651

7月RBOB汽油 2.9570 0.0176 0.6% 2.9135 2.9590 60,265 37,930

6月取暖油 2.9991 0.0090 0.3% 2.9578 3.0006 51,941 64,631

7月取暖油 3.0015 0.0086 0.3% 2.9603 3.0028 24,595 28,485

ICE合约

6月布兰特 113.20 0.47 0.4% 111.31 113.27 229,499 252,428

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 616,937 661,078 555,053 1,590,926 10,097

汽油 210,552 146,224 179,279 313,370 -439

取暖油 127,584 147,398 137,261 307,279 -3,898(完)