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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 06:24 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉连续第六日收跌,受累于外部市场跌势

路透纽约5月9日电---期棉周三连续第六日收跌,再度触及五个月低位,受累于其他商品市场的跌势.

"美元走强,油价,金价和谷物价格走低,股市回落.还有什么理由认为棉花市场会上扬呢?"德州MCM Inc的Jobe Moss称.

另外,美国农业部周四将公布2012/13作物销售年度首个产量预期.

在此之前,许多市场人士持谨慎态度,这对卖方有利,其抛售几未遭遇阻力.

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收低0.36美分,或0.42%,报每磅85.82美分,盘中交投区间介于85.31-87.34美分.

根据汤森路透数据,此为次月棉花合约自2011年12月中以来的最低收位.7月合约成交量为14,341口.

新作12月合约CTZ2跌0.96美分,收报83.37美分,交投介于82.84-85.09美分的区间内.成交量为5,961口.

根据汤森路透数据,周三预估成交量增至20,833口,较30天均值低约27%.

ICE Futures U.S.交易所数据显示,截至5月8日,未平仓合约增加695口,至184,764口.(完)

--编译 母红;审校 程琳

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