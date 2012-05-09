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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 06:16 BJT

〔加拿大股市〕连续第六天收低,金矿股上涨但金融股下跌

路透多伦多5月9日电---加拿大股市主要股指周三连续第六天收低,因金矿股上涨被金融股下跌所盖过,投资人日益忧虑希腊动荡的政局及西班牙脆弱的银行业,令金融股走软.

在欧元区政府决定向希腊发放救助资金之后,股市缩减跌幅.

金价周三触及四个月低点后反弹,帮助加拿大材料类股上涨0.7%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低29.73点,或0.25%,报11,675.01点,盘中触及11,555.08的2012年低位.

该指数录得自去年6月初来最长跌势,当时连跌八个交易日.

10大类股中有八个收跌.权重的金融股下跌0.8%.(完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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