修正:〔俄美关系〕俄罗斯总统普京将不参加G8峰会,梅德韦杰夫代为出席--白宫

(更正:正文第一段应为"梅德韦杰夫",而非"梅德维杰夫")

* 美国白宫称俄罗斯总统普京周三致电奥巴马,其将不参加在戴维营举行的G8峰会,梅德韦杰夫代为出席

* 奥巴马和普京在电话中表示共同致力于"增强双边合作"--白宫

* 奥巴马和普京将在6月18-19日墨西哥举行的G20峰会期间进行双边会谈--白宫

路透华盛顿5月9日电---白宫称,俄罗斯总统普京周三向美国总统奥巴马表示,他不能参加本月稍晚在美国马里兰州举行的八国集团(G8)峰会,将由总理梅德韦杰夫代为出席.

"由于需要完成俄罗斯新政府的内阁任命工作,普京总统遗憾地表示,他将无法出席5月18-19日在戴维营举行的G8峰会,"白宫在声明中称.(完)