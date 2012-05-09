修正:〔俄美关系〕俄罗斯总统普京将不参加G8峰会,梅德韦杰夫代为出席--白宫

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
(更正:正文第一段应为"梅德韦杰夫",而非"梅德维杰夫")
* 美国白宫称俄罗斯总统普京周三致电奥巴马,其将不参加在戴维营举行的G8峰会,梅德韦杰夫代为出席
* 奥巴马和普京在电话中表示共同致力于"增强双边合作"--白宫
* 奥巴马和普京将在6月18-19日墨西哥举行的G20峰会期间进行双边会谈--白宫
路透华盛顿5月9日电---白宫称,俄罗斯总统普京周三向美国总统奥巴马表示,他不能参加本月稍晚在美国马里兰州举行的八国集团(G8)峰会,将由总理梅德韦杰夫代为出席.
"由于需要完成俄罗斯新政府的内阁任命工作,普京总统遗憾地表示,他将无法出席5月18-19日在戴维营举行的G8峰会,"白宫在声明中称.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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