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市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 06:30 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元收低,因忧虑欧洲形势

路透多伦多5月9日电---加元兑美元周三跌至三个半月低位,回至平价下方,因西班牙银行业体质及希腊政治僵局加重了对欧债危机的忧虑.

左派领袖齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三放弃组建新政府的努力,使希腊向举行第二次大选迈进一步,周日该国选举结果显示希腊人抵制欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划.

了解协商情况的金融界消息人士周二称,西班牙政府将要求国内银行为房地产贷款进一步计提约350亿欧元(454.8亿美元)拨备.政府正竭力确保银行业的问题可控.在此之前,政府还要求西班牙银行业筹款540亿欧元,以覆盖因楼市崩盘而每况愈下的房地产贷款.[ID:nSB1534002]

对欧元区稳定性的忧虑压低加元/美元CAD=D4跌至1.0064加元,或0.9936美元,此为1月30日来最低.

加元兑美元CAD=D4收报1.0009加元,或0.9991美元,低于周二收盘时的0.9983加元或1.0017美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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