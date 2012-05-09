《美国重要政经日程》--5月10日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 农业部公布月度作物生产及全球农产品供需预估报告,公布一周出口销售报告.
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据及4月进出口物价
1230 - 商务部公布3月国际贸易收支
1330 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克透过卫星对芝加哥联邦储备银行会议发表有关银行业借贷的演说
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售,宣布10年期通膨保值债券(TIPS)标售规模
1700 - 财政部标售30年期公债
1800 - 财政部公布4月预算
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。