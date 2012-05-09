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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 06:47 BJT

《美国重要政经日程》--5月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 农业部公布月度作物生产及全球农产品供需预估报告,公布一周出口销售报告.

1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据及4月进出口物价

1230 - 商务部公布3月国际贸易收支

1330 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克透过卫星对芝加哥联邦储备银行会议发表有关银行业借贷的演说

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售,宣布10年期通膨保值债券(TIPS)标售规模

1700 - 财政部标售30年期公债

1800 - 财政部公布4月预算

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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