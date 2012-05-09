《日本重要政经日程》--5月10日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月9日(三)
2350 - 4月银行放款余额、3月经常帐、一周资本流动数据
5月10日(四)
0100 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里在秋田市发表讲话
0120 - 三个月期贴现国库券标售
0130 - 日债流动性供给标售
0500 - 4月服务业景气判断指数
企业消息:
-- - 尼康(7731.T)公布全年业绩
-- - 安斯泰来制药(Astellas)(4503.T)公布全年业绩
-- - 日本板硝子(Nippon Sheet Glass)(5202.T)公布全年业绩
0430 - 大和证券集团(8601.T)举行策略简报会
0600 - 索尼(6758.T)公布全年业绩
0600 - 铃木汽车(7269.T)公布全年业绩
0600 - 五十铃(7202.T)公布全年业绩
0700 - 奥林巴斯(7733.T)公布全年业绩
0700 - 日本国际石油开发帝石(1605.T)公布全年业绩
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。