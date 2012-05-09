版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 06:55 BJT

《日本重要政经日程》--5月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月9日(三)

2350 - 4月银行放款余额、3月经常帐、一周资本流动数据

5月10日(四)

0100 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里在秋田市发表讲话

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 日债流动性供给标售

0500 - 4月服务业景气判断指数

企业消息:

-- - 尼康(7731.T)公布全年业绩

-- - 安斯泰来制药(Astellas)(4503.T)公布全年业绩

-- - 日本板硝子(Nippon Sheet Glass)(5202.T)公布全年业绩

0430 - 大和证券集团(8601.T)举行策略简报会

0600 - 索尼(6758.T)公布全年业绩

0600 - 铃木汽车(7269.T)公布全年业绩

0600 - 五十铃(7202.T)公布全年业绩

0700 - 奥林巴斯(7733.T)公布全年业绩

0700 - 日本国际石油开发帝石(1605.T)公布全年业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐