澳新经济指标预测--5月10日-5月17日****

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透5月10日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-------------------------------5月7日当周----------------------------------
5月10日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 4月 减少0.55 增加4.4
全职就业人数(万人) -- 增加1.58
就业参与率 65.4% 65.4%
失业率 5.3% 5.2%
2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -1.0%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.9% +5.0%
5月11日(五)
0300 非居民持有新西兰公债占比 4月 -- 57.8%
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月13日(日)
2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -1.40% +2.2%
(较上年同期) +4.8% +8.0%
5月14日(一)
0130 澳洲房屋融资(较前月) 3月 -- -2.5%
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 3月 -- +4.4%
5月15日(二)
0130 澳洲央行会议记录 5月
0130 澳洲汽车销售 4月 +4.0%
5月16日(三)
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 5月 -- -1.6%
0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 -- +1.0%
(较上年同期) -- +3.6%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- +0.5%
产出物价 -- +0.1%
5月17日(四)
暂无重要数据 (完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
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