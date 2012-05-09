〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,受巴拿马型船运价下跌拖累

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透5月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下跌,因较小型的巴拿马型船舶运费下跌,抵消了海峡型船只运费的小幅涨势.
波罗的海乾散货运价指数下跌9点,或0.77%,至1,156点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌3.54%,日均获利下降406美元,至11,099美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
"船运活动放缓,让巴拿马型船只本周失去了许多支撑,同时,轻便和超轻便型似乎也严重丧失上升动力,随后也可能下跌."希腊船舶经纪商Intermodal在一周报告中写道.
拉美季节性谷物出口一度提振巴拿马型船舶的需求,但最近活动放缓让该类型船运价承压.
超轻便型船日均获利跌至11,660美元,轻便型船舶日均获利小增至9,135美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨0.18%,至1,628点.日均获利上涨91美元,至8,854美元,为1月中旬以来最高.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
RS Platou Markets分析师在报告中写道,大西洋船运活动活跃,给海峡型船获利提供了支撑.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
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