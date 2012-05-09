日韩经济指标预测--5月10日-5月17日****

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透5月10日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月7日当周------------------------------------
5月10日(四)
0100 韩国央行基准利率 5月 3.25% 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 51.8
5月11日(五)
暂无重要数据
---------------------------------5月14日当周------------------------------------
5月13日(日)
2350 日本企业服务价格指数(CSPI)(较前月) 4月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +0.6%
5月14日(一)
2100 韩国出口价格 4月 -- +2.1%
进口价格 -- +3.5%
5月15日(二)
0500 日本消费者信心指数 4月 -- 40.3
2300 韩国失业率 4月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- +4.8%
(较上年同期) -- +8.9%
5月16日(三)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.9% -0.2%
环比年率 +3.5% -0.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 上周 -- --
外资投资日本股票(亿日圆) -- --
5月17日(四)
0430 日本工业生产(较前月) 3月修正值 -- +1.0%
产能利用率指数(较前月) -- -1.7%(完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
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