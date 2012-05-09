全球外汇市场5月10日主要消息

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5月9日(三)

2350 - 日本4月银行放款余额

2350 - 日本3月经常帐收支

2350 - 日本一周资本流动数据

5月10日(四)

0100 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里发表讲话.

0130 - 澳洲4月就业报告

0500 - 日本4月服务业景气判断指数

0645 - 法国截至3月末预算收支

0645 - 法国3月工业生产

0700 - 奥地利央行第40届经济会议,主题为"欧洲货币联盟:债务危机的教训,欧洲央行管委会委员诺沃特尼致开幕词.

0800 - 欧洲央行执委普雷特在奥地利央行第40届经济会议上发表主题演说.

0800 - 欧洲央行公布月报

0800 - 意大利3月工业生产

0830 - 英国3月工业生产和制造业产出

0915 - 欧洲金融稳定机构(EFSF)首席执行官雷格林在奥地利央行第40届经济会议上,发表有关欧洲应对主权债危机表现的演说.

1100 - 英国央行宣布利率决议

1200 - 挪威央行宣布利率决议

1230 - 美国3月国际贸易收支

1230 - 美国4月进口/出口物价

1230 - 美国一周初请失业金人数

1325 - 美国芝加哥联邦储备银行第48届银行结构与竞争力年会.芝加哥联储总裁埃文斯致欢迎词.

1330 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克透过卫星对美国芝加哥联邦储备银行第48届芝加哥银行结构及竞争力年会发表演说.主题为"银行业与银行放贷现况".

1400 - 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的次长David Cohen在约翰霍普金斯大学战略与国际研究中心主办的活动上,就美国财政部在国家安全方面的作用发表讲话.

1720 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼亚波利斯经济俱乐部发表演说,主题为"迈向更透明的货币政策".

1800 - 美国4月联邦预算

2030 - 美联储一周资产负债表

2145 - 新西兰4月电子卡零售支出

2145 - 新西兰4月食品价格指数

2350 - 日本4月货供额

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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