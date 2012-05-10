俄罗斯苏霍伊客机在印尼试飞时失踪

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达5月9日电---印尼官员称，俄罗斯一架载有50人的苏霍伊客机在印尼爪哇岛一座火山附近进行演示飞行时失踪，乘客包括商人和外交官。
印尼搜救部门称，0800 GMT左右，飞机在Mount Salak火山附近下降至6,000英尺后，与地面的无线电联络中断。该火山海拔7,254英尺，位于首都雅加达以南。
印尼和俄罗斯官员表示，该客机是苏联解体后俄罗斯首个全新的客机机型，机上乘客包括印尼商人、俄罗斯大使馆官员和记者，直升机和地面搜救尚未发现该客机。
印尼交通部发言人Bambang Ervan称，客机失踪前飞行高度为10,000英尺，并要求降至6,000英尺。“与客机的最后一次联系是他们要求从10,000英尺下降至6,000英尺。”
“客机第一次飞行的时间大概是中午，随后返回机场。第二次起飞后，在Bogor附近失去联系。”
苏霍伊的印度代理公司PT Trimarga Rekatama的董事长Sunaryo在记者会上称，根据俄罗斯驻雅加达大使馆的最新数据，机上有八名机组人员和42名乘客。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932