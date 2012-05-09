《美国上市公司业绩公布日程表》--5月10日-5月17日

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
汤森路透5月9日电---以下为标准普尔500企业中将于5月10日-5月17日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5/10 AMC Q4 2012 CA, Inc. (CA.O) 0.52 13 0.48
5/10 AMC Q1 2012 Express Scripts, Inc. (ESRX.O) 0.77 21 0.66
5/10 AMC Q1 2012 Nordstrom Inc. (JWN) 0.75 21 0.65
5/10 BMO Q1 2012 Kohl's Corp. (KSS) 0.61 20 0.73
5/10 Q1 2012 Windstream Communications (WIN.O) 0.14 16 0.19
5/11 BMO Q1 2013 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.10 32 0.22
5/14 AMC Q2 2012 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.73 13 0.74
5/15 BMO Q1 2012 家得宝(Home Depot Inc.) (HD) 0.65 26 0.50
5/15 AMC Q1 2012 J C Penney Co Inc (JCP) -0.10 14 0.30
5/15 BMO Q1 2013 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.54 26 0.39
5/16 Q1 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.02 32 0.27
5/16 Q2 2012 Deere & Company (DE) 2.53 17 2.12
5/16 20:30 Q1 2012 Limited Brands LTD 0.41 21 0.40
5/16 BMO Q1 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.30 18 0.28
5/16 BMO Q1 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 0.99
5/17 Q1 2013 欧特克 (ADSK.O) 0.47 21 0.40
5/17 Q2 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.24 17 0.38
5/17 AMC Q1 2013 salesforce.com (CRM) 0.34 39 0.28
5/17 BMO Q4 2012 Computer Sciences Corp. (CSC) 0.20 9 1.09
5/17 Q1 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.53 18 0.56
5/17 20:00 Q1 2012 Gap Inc. (GPS) 0.45 27 0.40
5/17 AMC Q3 2012 Intuit (INTU.O) 2.48 21 2.33
5/17 BMO Q4 2012 Precision Castparts PCP 2.27 22 1.87
5/17 Q1 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.93 25 0.74
5/17 BMO Q1 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.04 23 0.98
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 肖群英;审校 艾茂林
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