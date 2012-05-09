〔EIA库存周报〕美国上周原油库存创1990年8月迄今高位,油品库存大减

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
05/04/12 较上周 较上年 05/04/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 378.2 7.8 11.0 379.5 3.7 9.2
馏分油 121.9 -2.7 -25.6 120.8 -3.3 -23.5
汽油 207.9 -5.0 -1.5 207.1 -2.6 1.3
取暖油 25.9 -0.9 -6.3 25.1 -1.4 -6.5
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0
煤油型航空燃料 39.4 0.3 -1.0 39.3 -0.4 -0.6
原油日加工量 14.5 0.2 0.4 14.7 0.0 0.6
炼厂产能利用率(%)85.0 1.1 2.8 86.4 0.4 4.7
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.7 -0.1 0.1
路透5月9日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第七周增长,并触及1990年8月迄今最高水准,而油品库存下跌.
美国原油库存录得2001年4月迄今最长的七周连升纪录.同时,5月4日止当周,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升116万桶,至4,413万桶的纪录新高.
数据显示,上周扣除战略储备的国内原油库存增加365万桶至3.7952亿桶,分析师预估为增加200万桶.上周三发布的报告显示,截至4月27日当周,原油库存触及1990年9月迄今最高水准.本周库存继续增加,使得这一纪录升级为1990年8月至今高位.
过去七周内,原油库存增加了超过3,300万桶.
数据公布后,美国原油期货削减跌势.截至1456GMT,美国原油期货价格CLc1下跌0.98美元,报每桶96.03美元.
国内汽油库存减少261万桶,至2.07亿桶.分析师预估为减少10万桶.汽油库存自2月初触及年内纪录高位2.32亿桶后,已减少了2,500万桶.
包括柴油及取暖油在内的馏分油库存减少325万桶,连续第七周降低.分析师原先预估为增加10万桶.
在5月4日止的四周,汽油四周平均需求同比减少3.2%,馏分油需求同比下降1.2%.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五