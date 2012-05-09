版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 10日 星期四 07:32 BJT

〔EIA库存周报〕美国上周原油库存创1990年8月迄今高位,油品库存大减

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

05/04/12 较上周 较上年 05/04/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 378.2 7.8 11.0 379.5 3.7 9.2

馏分油 121.9 -2.7 -25.6 120.8 -3.3 -23.5

汽油 207.9 -5.0 -1.5 207.1 -2.6 1.3

取暖油 25.9 -0.9 -6.3 25.1 -1.4 -6.5

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0

煤油型航空燃料 39.4 0.3 -1.0 39.3 -0.4 -0.6

原油日加工量 14.5 0.2 0.4 14.7 0.0 0.6

炼厂产能利用率(%)85.0 1.1 2.8 86.4 0.4 4.7

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.7 -0.1 0.1

路透5月9日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存连续第七周增长,并触及1990年8月迄今最高水准,而油品库存下跌.

美国原油库存录得2001年4月迄今最长的七周连升纪录.同时,5月4日止当周,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升116万桶,至4,413万桶的纪录新高.

数据显示,上周扣除战略储备的国内原油库存增加365万桶至3.7952亿桶,分析师预估为增加200万桶.上周三发布的报告显示,截至4月27日当周,原油库存触及1990年9月迄今最高水准.本周库存继续增加,使得这一纪录升级为1990年8月至今高位.

过去七周内,原油库存增加了超过3,300万桶.

数据公布后,美国原油期货削减跌势.截至1456GMT,美国原油期货价格CLc1下跌0.98美元,报每桶96.03美元.

国内汽油库存减少261万桶,至2.07亿桶.分析师预估为减少10万桶.汽油库存自2月初触及年内纪录高位2.32亿桶后,已减少了2,500万桶.

包括柴油及取暖油在内的馏分油库存减少325万桶,连续第七周降低.分析师原先预估为增加10万桶.

在5月4日止的四周,汽油四周平均需求同比减少3.2%,馏分油需求同比下降1.2%.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐