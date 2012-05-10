〔日本数据〕4月银行放款余额较上年同期增加0.3%--央行

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京5月10日电---日本央行周四公布数据显示,日本主要银行4月放款余额较上年同期增加0.3%,为连续第六个月成长.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.3兆(万亿)日圆(5.77万亿美元).
扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升0.5%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
4月 3月 2月
含信金银行 +0.3 +0.8 +0.6
不含信金银行 +0.4 +0.9 +0.8
银行持有的商业票据余额 +2.4 -7.0 +1.0
参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 戴素萍;审校 张涛
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选