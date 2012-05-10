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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 08:06 BJT

〔日本数据〕4月银行放款余额较上年同期增加0.3%--央行

路透东京5月10日电---日本央行周四公布数据显示,日本主要银行4月放款余额较上年同期增加0.3%,为连续第六个月成长.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.3兆(万亿)日圆(5.77万亿美元).

扣除注销坏帐等特殊因素后的放款余额较上年同期上升0.5%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

4月 3月 2月

含信金银行 +0.3 +0.8 +0.6

不含信金银行 +0.4 +0.9 +0.8

银行持有的商业票据余额 +2.4 -7.0 +1.0

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

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--编译 戴素萍;审校 张涛

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