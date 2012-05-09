《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月9日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 55.41 +0.33 +0.60 2404496
搜狐 (SOHU.O) 47.40 -0.07 -0.15 533480
网易 (NTES.O) 56.91 -0.68 -1.18 662304
百度 (BIDU.O) 123.70 -3.61 -2.84 5259115
亚信科技 ASIA.O 11.87 -0.09 -0.75 146751
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.13 -0.03 -0.20 2094232
联电 (UMC.N) 2.51 -0.02 -0.79 476884
日月光 (ASX.N) 4.92 -0.09 -1.80 107426
矽品精密 (SPIL.O) 5.62 -0.08 -1.40 1137705
和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.00 +0.00 23945
友达 (AUO.N) 4.43 -0.04 -0.89 219308
中华电信 (CHT.N) 30.41 -0.38 -1.23 146728
台湾国际航电 (GRMN.O) 45.38 -0.54 -1.18 511765
香港
中国移动 (CHL.N) 56.67 +0.89 +1.60 226335
中国联通 (CHU.N) 16.75 -0.36 -2.10 277471
中国电信 (CHA.N) 49.75 -1.49 -2.91 104106
中芯国际 (SMI.N) 2.31 -0.08 -3.35 44531
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.67 +0.11 +3.09 4377
(完)
--整理 程琳
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。