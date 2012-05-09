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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 07:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 55.41 +0.33 +0.60 2404496

搜狐 (SOHU.O) 47.40 -0.07 -0.15 533480

网易 (NTES.O) 56.91 -0.68 -1.18 662304

百度 (BIDU.O) 123.70 -3.61 -2.84 5259115

亚信科技 ASIA.O 11.87 -0.09 -0.75 146751

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.13 -0.03 -0.20 2094232

联电 (UMC.N) 2.51 -0.02 -0.79 476884

日月光 (ASX.N) 4.92 -0.09 -1.80 107426

矽品精密 (SPIL.O) 5.62 -0.08 -1.40 1137705

和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.00 +0.00 23945

友达 (AUO.N) 4.43 -0.04 -0.89 219308

中华电信 (CHT.N) 30.41 -0.38 -1.23 146728

台湾国际航电 (GRMN.O) 45.38 -0.54 -1.18 511765

香港

中国移动 (CHL.N) 56.67 +0.89 +1.60 226335

中国联通 (CHU.N) 16.75 -0.36 -2.10 277471

中国电信 (CHA.N) 49.75 -1.49 -2.91 104106

中芯国际 (SMI.N) 2.31 -0.08 -3.35 44531

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.67 +0.11 +3.09 4377

(完)

--整理 程琳

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