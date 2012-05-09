(重温稿)《中国数据观测》4月进口同比增速料高于上月,贸易顺差自低位扩大

* 公布内容: 4月进出口贸易数据

* 公布时间: 5月10日(周四)

--调查结果:

指标 4月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 8.5 5.0至14.0 8.9 29.9 25

进口(%) 11.0 5.0至20.0 5.3 21.8 25

贸易顺差(亿美元) 85.0 10.0至188.0 53.5 114.3 25

--数据要点:

路透调查综合25位机构分析师预测中值显示,受全球经济复苏缓慢拖累,中国4月份的出口增速料企稳在8.5%的低位附近;不过在国内经济好转带动内需回升的预期下,当月进口同比增速有望较上月明显回升至11%.

调查数据并显示,中国4月份将继续呈现出口导向的贸易顺差,规模料自上月低位扩大至85亿美元,但仍落后于去年同期水平.此前受春节错位因素扰动,中国2月曾录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元.

中国商务部四月底发布对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,远低于过去两年的水平.其称,未来五年外贸形势面临世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头等挑战.而国内面临经营成本进入全面上升期,外贸结构调整难度加大等问题.[ID:nSB1513776]

交通银行金融研究中心报告指出,近期美国经济复苏略有放缓,欧元区经济状况仍受到欧债问题持续影响,新兴市场国家经济增速普遍出现下行,外部出口环境仍较严峻,综合来看出口同比增速仍将处于低位.加之国内沿海出口行业受到劳动力供给不足影响,江苏、广东等传统出口大省增长缓慢等因素,料未来一段时间外部出口环境明显好转的可能性较小.

不过,鉴于二季度GDP增速很可能企稳回升,而制造业PMI也已连续四个月月回升,预计未来数月经济状况将趋于好转,国内进口需求将逐步回升.此外,同期国际大宗商品仍趋稳回调,但大幅下行的可能性较小,因此综合来看进口状况将逐步企稳好转.

作为宏观经济先行指标,中国4月官方和民间PMI的双双回升,无疑增强了中国经济触底反弹的希望.不过,小企业景气依旧低迷的现状,却令这种乐观预期打了折扣,亦反映出实体经济还需更多放松政策支持.[ID:nSB1522424]

--市场影响:

如果进出口增幅明显逊于预期,则投资者对未来国内外经济前景的担忧将愈发升温,在继续拖累中国股市下行的同时,还会打压原油CLc1等大宗商品价格及商品货币澳元AUD=等.中国股市沪综指.SSEC4月累计上涨约5.9%.

不过若进出口数据表现强劲,大幅胜于预期,则将向市场传递海内外经济形势趋向乐观的讯号,从而增强投资者信心.

此外,若4月贸易顺差规模意外增加,将加大人民币升值预期,从而进一步引导市场操作.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

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澳新银行 10.1 14.4 6.20

交通银行 7.9 10.9 8.00

中银国际 9.2 7.1 15.50

交银国际 12.0 20.0 1.00

美银美林 8.5 7.0 14.30

东方汇理银行 10.5 15.5 5.40

国开证券 9.3 10.2 7.98

中金公司 8.0 11.2 7.70

中信证券 9.5 12.1 8.20

德意志银行 8.0 11.0 7.90

Forecast PTE 8.5 7.7 13.30

高盛 5.0 5.0 11.80

国泰君 8.0 13.5 4.31

华泰联合证券 9.1 11.3 9.30

华宝信托 8.0 7.4 13.00

兴业银行 7.8 8.5 11.00

ING金融市场 9.5 11.0 10.30

瑞穗证券 14.0 10.0 18.80

华侨银行 5.0 6.0 10.70

北京领先国际金融资讯 9.9 14.0 6.48

上海证券 7.9 12.3 6.00

法国兴业银行 9.0 10.0 11.00

渣打银行 8.5 11.0 8.79

瑞银 7.5 10.0 8.50

浙商证券 9.5 14.0 5.79 (完)