《美债周四展望》公债价格料继续震荡走升,欧洲不确定性推动避险

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 指标公债收益率一度跌穿1.8%水平关口

* 10年期公债标售得标利率创纪录低位

* 希腊向第二次大选迈进一步

路透纽约5月9日电---美国公债价格周三在交投震荡中上涨,因忧虑希腊可能不得不举行第二次大选,及担忧西班牙可能需求救助.

美国10年公债标售得标利率创纪录低位,反映投资人在欧元区动荡之际寻求避险.

指标10年期公债价格US10YT=RR上升3/32,收益率报1.833%,尽管稍早短暂跌至平盘下方,因有消息称欧元区各国政府同意使用区内救助基金向希腊提供紧急贷款,使希腊避免破产.

不过,公债市场一度走低,"但很明显这没有解决任何问题,没有解决政治僵局,事实是希腊将没有能力为该国债务融资,"美银美林美国分析师Neil Dutta说.

在希腊,左翼联盟领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras) 放弃组建新政府,此前该国两大政党均拒绝加入反对救助条款的联合政府,使希腊更接近未来几周举行第二次大选.

消息称西班牙将要求该国银行业为房地产贷款额外提列350亿欧元(450亿美元)的拨备,加重了市场忧虑西班牙或需要国际救助,消息也增加投资人对避险资产的需求.

稍早美国10年期公债收益率一度跌至1.8%以下,之后反弹.分析师说,未来几周收益率可能跌回至该水平以下.

"市场环境的确对公债非常有利,"法国巴黎银行利率策略师Suvrat Prakash说,"目前没有欧洲央行或类似的高级机构近期将采取行动并抑制市场压力的迹象."

在240亿美元10年期公债标售中,得标利率为1.855%,创纪录低位,但投标倍数为去年11月来最低.

与今日标售形成鲜明对照,周二标售320亿美元三年期公债录得历来第二高的投标倍数.

周四美国财政部标售160亿美元30年期公债.是本周共计720亿美元公债标售的最后一次.

30年期公债US30YT=RR交投震荡,价格在平盘上下方游走,之后在午后交易中升1/32,收益率报3.036%.

随着欧债危机已进入第三年个年头,市场在一段时间内还可能继续震荡.(完)

--编译 利棣儿/肖群英;审校 母红

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