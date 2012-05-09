美国与加拿大经济指标预测--5月10日-5月17日****

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透5月10日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月7日当周--------------------------------
5月10日(四)
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差500 逆差460.3
1230 美国出口物价 4月 +0.2% +0.8%
进口物价 -0.2% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月5日当周 36.9 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.35
续请失业金人数(万人) 4月28日当周 327.8 327.6
1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 +0.2% +0.3%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差5 顺差2.9
出口(亿加元) -- 396.1
进口(亿加元) -- 393.1
1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余300 赤字1,981.6
5月11日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 持平
(较上年同期) +2.1% +2.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 4月 增加0.7 增加8.23
失业率 7.3% 7.2%
全职就业岗位(万个) -- 增加7.00
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.24
就业参与率 -- 66.60%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 76.2 76.4
现况指数 83.0 82.9
预期指数 72.5 72.3
1430 美国ECRI一周领先指标 5月4日当周 -- 124.7
----------------------------------5月14日当周--------------------------------
5月14日(一)
美国和加拿大无重要经济数据公布.
5月15日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月12日当周 -- -0.8%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.7%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.3%
1230 美国实质所得 4月 -- -0.4%
1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.8%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 8.00 6.56
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月12日当周 -- +2.6%
1300 外资由交易途径净买入美国长期证券(亿美元) 3月 -- 净买入101
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超153.5
1400 美国企业库存 3月 +0.5% +0.6%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 -- 25
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 4月 -- +0.2%
5月16日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月11日当周 -- 710.4
再融资指数 -- 3,734.8
1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 67.3 65.4
建筑许可年率(万户) 72.8 76.4
1230 加拿大制造业销售 3月 -- -0.3%
1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.4% 持平
产能利用率 78.8% 78.6%
5月17日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月12日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 5月5日当周 -- --
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 -- +1.6%
1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.2% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 9.7 8.5 (完)
--编译 侯向明;审校 郑茵
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五