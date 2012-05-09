〔东京汇市〕欧元跌至三个半月低位,澳元观望澳洲和中国经济数据

2311GMT--欧元在亚洲盘初跌至三个半月低位,因希腊政治陷入僵局引发重新大选的忧虑,市场人士认为此举恐将导致希腊退出欧元区.

欧元兑美元EUR=报1.2936美元,此前一度下探至1.29115,并跌破今年初涨势的61.8%费波纳奇回档位1.2946.

澳元兑美元AUD=D4徘徊在昨日所及近五个月低点1.0021附近,市场聚焦于将于0130GMT公布的澳洲就业数据和今天稍晚出炉的中国贸易数据.

美元兑日圆JPY=持守在美国时段触及的近两个半月低点79.428附近,但来自日本进口商的买盘有望暂时提供一些支撑.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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