〔东京汇市〕欧元跌至三个半月低位,澳元观望澳洲和中国经济数据

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
2311GMT--欧元在亚洲盘初跌至三个半月低位,因希腊政治陷入僵局引发重新大选的忧虑,市场人士认为此举恐将导致希腊退出欧元区.
欧元兑美元EUR=报1.2936美元,此前一度下探至1.29115,并跌破今年初涨势的61.8%费波纳奇回档位1.2946.
澳元兑美元AUD=D4徘徊在昨日所及近五个月低点1.0021附近,市场聚焦于将于0130GMT公布的澳洲就业数据和今天稍晚出炉的中国贸易数据.
美元兑日圆JPY=持守在美国时段触及的近两个半月低点79.428附近,但来自日本进口商的买盘有望暂时提供一些支撑.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。