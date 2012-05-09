〔货币市场〕美国利率期货下跌,因担心欧洲债务危机加深

路透纽约5月9日电---美国短期利率期货近月合约周三下跌,因市场担心希腊政治动荡以及西班牙银行业困境将加深欧洲债务危机,投资者因而减少对该地区银行业的贷款.

伦敦银行间三个月期美元拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=大约两周来首次上升,投资者对欧元区银行业恐难以从公开市场上筹措美元的担心显露无遗.

与此同时,西班牙公债ES10YT=RR以及其他欧元区受困国家公债的收益率(殖利率)亦上升.

Bankia(BKIA.MC)等西班牙银行股拖累欧洲股市,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%.

直至2014年中的欧洲美元远期利率期货<0#ED:>在早盘尾段最多下跌3.5基点.该类期货衡量交易员对于未来美元LIBOR水准的预期.

这些共同交易的期货合约统称"packs",下跌2至3个基点不等.

交易员和分析师称,近月packs走弱,再加上LIBOR定价上升,引起美国利率互换合约的大批抛售.

两年期利率互换合约的利率USDAM3L2Y=最新报0.5760%,当日上涨3个基点.

两年期利率互换合约与两年期公债利差USD2YTS=TWEB上升2.50基点,买卖报价中点在33.50基点,稍早曾触及34.50基点,为2月底以来首见.

另一方面,远月欧洲美元利率期货上升,因美国联邦储备理事会(美联储)和欧洲央行维持利率政策不变的时间料比先前预期更长,且有可能进一步购买债券以帮助经济.

年限至2015年中至2017年初欧洲美元利率期货较周二尾盘上升1.50基点至1.75个基点不等.

稍早在伦敦市场,三个月期美元LIBORUSD3MFSR=上涨0.1基点至0.46685%,此前九个交易日一直维持不变.(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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