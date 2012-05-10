〔企业并购〕香港和记黄埔重新提交对爱尔兰Eircom的竞购要约--消息

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透都柏林5月9日电---据熟知交易的消息人士称,香港和记黄埔0013.HK已经提交经修正的价值20亿欧元(26亿美元)的要约,欲收购爱尔兰电话公司Eircom Group;Eircom六周前获得法院批准免受债权人追索.
和记黄埔旗下公司Three Ireland最初提出的要约遭到Eircom的法院指定监督重整人驳回,因为出价附带太多条件.
一位消息人士称,修正后的要约进行了一些技术调整,且不附带任何条件;和记黄埔已提交新的报价,但仍有待于尽职调查(due diligence).
3月底Eircom获得法院准许免受债权人追索,使公司得以重整37.5亿欧元(50亿美元)债务.这是爱尔兰企业史上最大一宗监督重整案.
Eircom的监督重整人、均富会计师事务所(Grant Thornton)的Michael McAteer定于下周做出决定.
Three Ireland拒绝就此置评,尚不能立即联系到McAteer对此事发表评论.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932