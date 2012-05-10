〔企业并购〕香港和记黄埔重新提交对爱尔兰Eircom的竞购要约--消息

路透都柏林5月9日电---据熟知交易的消息人士称,香港和记黄埔0013.HK已经提交经修正的价值20亿欧元(26亿美元)的要约,欲收购爱尔兰电话公司Eircom Group;Eircom六周前获得法院批准免受债权人追索.

和记黄埔旗下公司Three Ireland最初提出的要约遭到Eircom的法院指定监督重整人驳回,因为出价附带太多条件.

一位消息人士称,修正后的要约进行了一些技术调整,且不附带任何条件;和记黄埔已提交新的报价,但仍有待于尽职调查(due diligence).

3月底Eircom获得法院准许免受债权人追索,使公司得以重整37.5亿欧元(50亿美元)债务.这是爱尔兰企业史上最大一宗监督重整案.

Eircom的监督重整人、均富会计师事务所(Grant Thornton)的Michael McAteer定于下周做出决定.

Three Ireland拒绝就此置评,尚不能立即联系到McAteer对此事发表评论.(完)